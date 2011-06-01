Янукович привітав клуб «Будівельник»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав баскетбольний клуб «Будівельник» із перемогою у фіналі Суперліги з баскетболу сезону 2010/11.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі Президента.

«Щиро вітаю керівництво баскетбольного клубу «Будівельник», гравців, тренерів та вболівальників із перемогою у фіналі Суперліги з баскетболу сезону 2010/11. Ваш успіх – яскраве спортивне досягнення київського баскетболу. Надзвичайно приємно, що гравці клубу у фінальних іграх змогли продемонструвати злагоджену командну гру та високий професіоналізм. Зичу міцного здоров`я, невичерпної енергії, нових здобутків на славу Україні», – йдеться у вітанні глави держави.

31 травня у фіналі Суперліги з баскетболу «Будівельник» обіграв БК «Донецьк».