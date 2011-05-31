Посол України вручив орден легендарному борцеві-сумоїсту

Посол України в Японії Микола КУЛІНИЧ за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вручив державну нагороду - орден «За заслуги» ІІІ ступеня - видатному борцю сумо українського походження Кокі НАЯ (ТАЙХО).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, урочиста церемонія нагородження легендарного борця сумо відбулася 29 травня у престижному токійському готелі «Роял Парк» за участю керівництва Федерації сумо Японії, колишніх відомих борців сумо, діючого абсолютного чемпіона цієї боротьби ХАКУХО, а також представників політичних та культурних кіл Японії.

Державну нагороду України К.НАЯ було вручено за значний особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток українсько-японських гуманітарних відносин.

М.КУЛІНИЧ у своїй вітальній промові високо оцінив діяльність К.НАЯ у справі поглиблення дружніх контактів і взаєморозуміння між українським та японським народами, а також висловив упевненість, що особистість К.НАЯ є взірцевим прикладом у контексті виховання молоді та подальшої популяризації японської боротьби в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2011 р. Президент України В.ЯНУКОВИЧ своїм указом нагородив видатного борця сумо українського походження Кокі НАЯ (ТАЙХО) орденом «За заслуги» III ступеня.

*** Кокі НАЯ (1940 р.н.) - японський спортсмен, сумоїст українського походження. Чемпіон із боротьби сумо. Єдиний сумоїст, який вигравав імператорський кубок 32 рази.

Його батько - Маркіян Боришко - народився в селі Рунівщина Полтавської губернії (нині Зачепилівський район Харківської обл.)Звичайний.), мати - Кіе Ная, японка. Іван (так його назвав батько) народився 29 травня 1940 року на острові Сахалін. Під час переходу острова до СРСР в 1945 році сім`я була розлучена: батька репресували, як колишнього білогвардійця. Івана разом з матір`ю, братами і сестрою репатріювали до Японії на Хоккайдо. З батьком діти більше не бачилися. Надалі Іван використовував тільки японське ім`я, а прізвище узяв материне.

2002 року він відвідав батьківщину батька і дозволив місцевим любителям сумо проводити в Україні кубок його імені.