”Реал” - чемпіон Іспанії з футболу

Чемпіоном Іспанії з футболу сезону 2006/07 став мадридський "Реал". Обігравши в останньому турі на своєму полі "Мальорку" з рахунком 3:1, королівський клуб втридцяте в своїй історії здобув золоті медалі.

Гра, яка проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді у присутності 76 тисяч глядачів, почалася для господарів невдало. На 17-й хвилині гравець "Мальорки" Фернандо Варела відкрив рахунок після швидкої атаки. На 30-й хвилині "Реал" залишився без Рууда ван Ністелроя, який одержав травму голеностопа. Потім наставник "Реала" Фабіо Капелло замінив Девіда Бекхема, для якого цей матч став останнім у складі мадридського клубу, – з наступного сезону він гратиме в "Лос-Анджелес Гелаксі". Замість англійця, який грав з травмою, на полі вийшов орендований у "Арсеналу" Хосе-Антоніо Рейєс, який і став головним героєм матчу.

На 67-й хвилині (за три хвилини після появи на полі) Рейєс зрівняв рахунок, скориставшись передачею Гонсало Ігуаїна, що вийшов замість ван Ністелроя. На 80-й хвилині після удару Мамаду Діарра м`яч зрикошетив і влетів у ворота "Мальорки". Остаточний же рахунок встановив ударом в дев`ятку з-за штрафної Рейєс ще за дві хвилини.

Перемога над "Мальоркою" зробила "Реал" чемпіоном незалежно від результату решти матчів.