Результати останнього туру чемпіонату України з футболу
Отже, в підсумку...
Наприкінці всі команди вирішили покінчити з нічиїми, і не давати забити тим, хто програє.
Ворскла відзначила закінчення сезону великим рахунком 3:0 у матчі проти Іллічівця.
Рахунок 2:0 був зафіксований чотири рази: Таврія вдома виграла у донецького Металурга, ФК Харків у Крибасу, Шахтар програв Металургові (запорізькому), а Дніпро - Металістові.
Рахунок 1:0 закріпився на табло тричі, причому у версії 0:1. Господарі (відповідно, Сталь, Карпати і Арсенал) були настільки гостинні, що віддали очки гостям (відповідно, Зорі, Чорноморцю й Динамо).
Отже, в підсумку:
Динамо - 71 (66-23)
Шахтар - 63 (57-18)
Металіст - 58 (38-20)
Дніпро - 47 (32-22)
Таврія - 39 (30-30)
Чорноморець - 38 (35-33)
Карпати - 37 (26-31)
Металург З - 37 (23-32)
Металург Д - 36 (26-33)
Кривбас - 35 (29-34)
Зоря - 31 (22-43)
ФК Харків - 30 (24-38)
Арсенал - 30 (28-43)
Ворскла - 28 (20-28)
Іллічівець - 25 (23-36)
Сталь - 21 (22-37)