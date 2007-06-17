Результати останнього туру чемпіонату України з футболу

Наприкінці всі команди вирішили покінчити з нічиїми, і не давати забити тим, хто програє.

Ворскла відзначила закінчення сезону великим рахунком 3:0 у матчі проти Іллічівця.

Рахунок 2:0 був зафіксований чотири рази: Таврія вдома виграла у донецького Металурга, ФК Харків у Крибасу, Шахтар програв Металургові (запорізькому), а Дніпро - Металістові.

Рахунок 1:0 закріпився на табло тричі, причому у версії 0:1. Господарі (відповідно, Сталь, Карпати і Арсенал) були настільки гостинні, що віддали очки гостям (відповідно, Зорі, Чорноморцю й Динамо).

Отже, в підсумку:

Динамо - 71 (66-23)

Шахтар - 63 (57-18)

Металіст - 58 (38-20)

Дніпро - 47 (32-22)

Таврія - 39 (30-30)

Чорноморець - 38 (35-33)

Карпати - 37 (26-31)

Металург З - 37 (23-32)

Металург Д - 36 (26-33)

Кривбас - 35 (29-34)

Зоря - 31 (22-43)

ФК Харків - 30 (24-38)

Арсенал - 30 (28-43)

Ворскла - 28 (20-28)

Іллічівець - 25 (23-36)

Сталь - 21 (22-37)