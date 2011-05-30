Найкращий футболіст України сказав, коли завершить кар'єру

Найкращий футболіст України, форвард "Динамо" і збірної України Андрій Шевченко повідомив про своє рішення повісити бутси на цвях після домашнього чемпіонату Європи 2012 року.

Про це повідомляє ТСН.

"Я вирішив завершити кар`єру після Євро-2012. Це моє остаточне рішення", - заявив володар Золотого м`яча-2003.

"Ми всі прагнемо продемонструвати свою найкращу гру на домашньому чемпіонаті Європи. Я вірю, що ми здатні кинути виклик фаворитам турніру, якщо удача буде на нашому боці", - додав А.ШЕВЧЕНКО.

Нагадаємо, що Шева раніше неодноразово заявляв, що збирається грати мінімум до Євро-2012. Про фактичну дату завершення кар`єри А.ШЕВЧЕНКО раніше не говорив.