Блохін поставив збірній України перше завдання

Перше завдання збірної України на Євро-2012 - кваліфікуватися з групи.

Про це офіційному сайту ФІФА заявив головний тренер національної збірної України Олег Блохін.

"Наше перше завдання - кваліфікуватися з групи. Звичайно, ми будемо прагнути досягти максимального результату, але без виконання першого завдання, досягнення головної мети - неможливе. Будемо рухатися крок за кроком. Я думаю, у чемпіонату є 7-8 фаворитів - це Англія, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Нідерланди, і, можливо, Португалія", - зазначив Блохін.

Чемпіон