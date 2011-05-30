Блохін поставив збірній України перше завдання
14:37, 30 травня 2011Спорт
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"Будемо рухатися крок за кроком"
Перше завдання збірної України на Євро-2012 - кваліфікуватися з групи.
Про це офіційному сайту ФІФА заявив головний тренер національної збірної України Олег Блохін.
"Наше перше завдання - кваліфікуватися з групи. Звичайно, ми будемо прагнути досягти максимального результату, але без виконання першого завдання, досягнення головної мети - неможливе. Будемо рухатися крок за кроком. Я думаю, у чемпіонату є 7-8 фаворитів - це Англія, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Нідерланди, і, можливо, Португалія", - зазначив Блохін.
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