«Динамо» не буде «сіяним» у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора одночасно із закінченням поточного чемпіонату Франції остаточно сформувався прогнозований склад кошиків при жеребкуванні плей-офф раунду Ліги чемпіонів сезону 2011/12 за право виходу в груповий етап.

Київське «Динамо» у разі успішного подолання третьої кваліфікації турніру, на цій стадії буде в числі «несіяних» команд. Останній шанс «біло-блакитних» перебратися в привілейовану групу був пов`язаний із завершальним туром французької першості, проте ПСЖ так і не зміг потіснити «Ліон» з третього місця, а коефіцієнт УЄФА останнього достатній для того, щоб увійти до групи «несіяних» (чого не було б, якби до плей-офф Ліги чемпіонів потрапив ПСЖ).

Правда, варто відзначити, що одна можливість, при якій «Динамо» виявиться «сіяним» на етапі плей-офф, все ж таки існує: для цього необхідно, щоб португальська «Бенфіка» не зуміла подолати третю кваліфікацію. Поки ж прогнозовані склади кошиків при жеребкуваннях третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і раунду плей-офф за право виходу в груповий етап турніру виглядають наступним чином.

Третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

«Бенфіка» (Португалія) — 81.239

«ДИНАМО» (Київ, Україна) — 60.776

«Панатінаїкос» (Греція) — 57.833

«Твенте» (Голландія) — 41.025

«Стандард» (Бельгія) — 32.400

Група «несіяних»:

«Рубін» (Росія) — 31.941

«Цюріх» (Швейцарія) — 18.980

«Оденсе» (Данія) — 18.610

«Трабзонспор» (Туреччина) — 12.510

«Тімішоара» (Румунія) — 10.664

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться 15-го липня, а самі матчі цього етапу пройдуть 26/27 липня і 2/3 серпня.

Четвертий кваліфікаційний раунд (плей-офф раунд) Ліги чемпіонів

Група «сіяних» (навпроти — клубний коефіцієнт УЄФА):

«Баварія» (Німеччина) — 118.887

«Арсенал» (Англія) — 108.157

«Ліон» (Франція) — 92.735

«Бенфіка» (Португалія) — 81.239

«Вільярреал» (Іспанія) — 75.408

Група «несіяних»:

«ДИНАМО» (Київ, Україна) — 60.776

«Панатінаїкос» (Греція) — 57.833

«Твенте» (Голландія) — 41.025

«Стандард» (Бельгія) — 32.400

«Удінезе» (Італія) — 27.110

Жеребкування плей-офф раунду відбудеться 5-го серпня, а самі матчі цього етапу пройдуть 16/17 і 23/24 серпня.

Динамо Киев от Шурика