Екс-гравець збірної Франції голяка пробіжить вулицями міста

Колишній захисник збірної Франції Біксант Лізаразю заявив, що дотримається обіцянки пробігтися голим вулицями французького міста Евіан в тому, випадку, якщо місцева команда вийде в елітний дивізіон чемпіонату Франції.

Нагадаємо, "Евіан" забезпечив собі місце в Лізі 1 на наступний сезон.

"Я обов`язково зроблю це. Я дотримаю свого слова. Тільки не покличу іноземних журналістів на цю подію", - наводить слова Лізаразю Reuters.

Відзначимо, що Лізаразю є акціонером "Евіана".

Біксант Лізаразю - колишній французький футболіст, лівий захисник, баск за національністю. Виступав за "Бордо", "Атлетик" Більбао, мюнхенську "Баварію" і марсельський "Олімпік".

Вважається одним з кращих флангових захисників в історії футболу. Чемпіон світу (1998) і Європи (2000) у складі збірної Франції.

Gazeta.ua