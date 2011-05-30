Екс-гравець збірної Франції голяка пробіжить вулицями міста
Давши слово - тримай
Колишній захисник збірної Франції Біксант Лізаразю заявив, що дотримається обіцянки пробігтися голим вулицями французького міста Евіан в тому, випадку, якщо місцева команда вийде в елітний дивізіон чемпіонату Франції.
Нагадаємо, "Евіан" забезпечив собі місце в Лізі 1 на наступний сезон.
"Я обов`язково зроблю це. Я дотримаю свого слова. Тільки не покличу іноземних журналістів на цю подію", - наводить слова Лізаразю Reuters.
Відзначимо, що Лізаразю є акціонером "Евіана".
Біксант Лізаразю - колишній французький футболіст, лівий захисник, баск за національністю. Виступав за "Бордо", "Атлетик" Більбао, мюнхенську "Баварію" і марсельський "Олімпік".
Вважається одним з кращих флангових захисників в історії футболу. Чемпіон світу (1998) і Європи (2000) у складі збірної Франції.