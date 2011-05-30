В Україні буде хокейна Ліга

В Україні створять національну хокейну Лігу, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

Новостворена Ліга об`єднає хокейні клуби для «більш чіткої координації дій під час проведення національного чемпіонату з хокею з шайбою для чоловіків, підвищення якості національного чемпіонату», повідомив за підсумками наради керівників хокейних клубів у Федерації хокею України заступник голови Державної служби молоді та спорту, віце-президент федерації Вадим Сисюк.

За його словами, клуби підтримали давню ініціативу Федерації хокею щодо створення національної конкурентоспроможної Ліги, на нараді було представлено проект Статуту Ліги, згідно з яким засновниками Ліги повинні стати самі хокейні клуби.

На думку творців Ліги, такий крок буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності національних команд, рівня українського хокею в цілому, стане стимулом до масового розвитку цього виду спорту у країні, виховання власного хокейного резерву, залучення інвестицій у вітчизняний хокей, залучення більшої уваги спортивної громадськості, вболівальників до хокею. Ініціатори створення Ліги сподіваються надалі на залучення більшої кількості команд до участі в чемпіонаті, створення нових команд, зокрема, у західному регіоні країни.

До 30 травня керівники клубів будуть вивчати проект Статуту і направлять до робочої групи свої пропозиції та зауваження. Попередньо на 3 червня заплановано проведення установчої конференції Ліги за участю делегатів клубів. На конференції планується прийняти Статут Ліги і обрати керівництво організації.

В Україні хокей переживає не найкращі часи, нагадує ZN,ua. Українська національна хокейна збірна залишила світову хокейну еліту і не змогла повернутися до неї навіть на домашньому Чемпіонаті світу у першому дивізіоні, що пройшов у 2011 році в Києві. Заявлений два роки тому для участі у російській Континентальній хокейній лізі ХК «Будівельник» (Київ) так і не вийшов на лід через проблеми з льодовим майданчиком. Поступово скочується з провідних ролей у відкритому чемпіонаті Білорусі багаторазовий чемпіон України, а колись бронзовий призер ще союзної першості київський "Сокіл".

У той же час, віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков заявив, що Україна подасть заявку на проведення Чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні 2018 або 2019 року.