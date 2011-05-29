Мілевський перейде у Байєр або Шальке?
23:06, 29 травня 2011Спорт
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Неофіційна версія
Нападник київського "Динамо" Артем Мілевський влітку може перейти у один з німецьких клубів. Про це повідомляє ТСН з посиланням на сайт Football-Mercato.
Уродженець Мінська, швидше за все, перейде в один з топ-клубів бундесліги, серед яких "Байєр" і "Шальке".
Джерела Footmercato повідомляють, що на сьогодні вартість нападника "Динамо" становить від 10 до 12 мільйонів євро.
Перед початком сезону 2010/2011, нагадує ТСН, Мілевським цікавилися англійські та французькі клуби. Однак жодних конкретних пропозицій "Динамо" не отримало.
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