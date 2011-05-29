Молодіжна збірна України забила 11 голів чемпіону Київщини

Молодіжна збірна України провела чергові спаринги у підготовці до чемпіонату Європи-2011, який розпочнеться 11 червня у Данії. У неділю, 29 травня, підопічні Павла Яковенка розгромили дві команди з київської області, повідомляє ТСН.

Спершу забили сім голів у ворота київського "Моноліта". Чотири м'ячі забив Артем Кравець.

І аж 11 м'ячів забили українські збірники у ворота чемпіона Київської області ФК "Яготин". В активі Зозулі - п'ять м'ячів. Рахунок міг бути набагато більшим, якби не гра голкіпера "Яготина".

Вже в середу Павло Яковенко оголосить остаточний список гравців, які вирушать у Данію на Євро-2011.

Товариські матчі

Україна (U-21) – "Моноліт" – 7:0 (5:0)

Голи: Кравець, 2, 7, 10, 63. Федорчук, 24. Лисенко, 28. Коробка, 76

Україна (U-21) - ФК "Яготин" 11:0

Голи: Зозуля - 5, Ярмоленко - 2, Морозюк - 2, Льопа, Коноплянка