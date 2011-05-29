Фергюсон визнав «Барселону» найкращою командою Європи

Сер Алекс Фергюсон прокоментував підсумки суботнього фіналу Ліги чемпіонів, в якому його "Манчестер Юнайтед" поступився іспанській "Барселоні" з рахунком 1:3. Шотландець визнав повну перевагу "Барселони" в матчі з його підопічними і назвав її найліпшою командою, проти якої йому доводилося грати. Слова наставника "Манчестера" цитує Sky Sports.

За словами Фергюсона, він ретельно готувався до матчу з іспанцями, і у нього був привід сподіватися на кращий результат. Проте у підсумку "Манчестер" розбила команда, що перевершує його за всіма показниками.

"Іноді доводиться грати з командою, яка сильніша за тебе, і сьогодні був якраз такий випадок", - зазначив головний тренер "Манчестера". На думку Фергюсона, нинішня "Барселона" зараз знаходиться на піку свого циклу, і це найкраща команда, з якою він коли-небудь зустрічався.

Що стосується самого матчу, то Алекс Фергюсон визнав, що його команді, наприклад, не вдалося впоратися з Ліонелем Мессі. Він також відзначив, що комбінаційний стиль гри "Барселони" присипляє супротивника.

В цілому ж Фергюсон назвав минулий сезон вдалим для "Манчестера", хоч він і завершився на мінорній ноті. "Я думаю ми довели, що залишаємося хорошою європейською командою", - заявив він, відзначивши, що англійці програли "безумовно найкращій команді в Європі".

У свою чергу головний тренер "Барселони" Хосеп Гвардіола подякував своїм гравцям за продемонстровану гру і досягнутий результат. Він окремо похвалив того самого Мессі, назвавши його кращим футболістом зі всіх, кого він коли-небудь бачив або ще побачить на полі. "Мессі - єдиний і неповторний. Сподіваюся, йому ніколи не набридне (грати)", - цитує слова Гвардіоли іспанська Marca.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2010/2011 пройшов у Лондоні на стадіоні "Вемблі" 28 травня. "Барселона" здобула впевнену перемогу з рахунком 3:1. На гол Педро Родрігеса "Манчестер" відповів м`ячем Вейна Руні, проте надалі Ліонель Мессі вивів "Барселону" вперед, а Давід Вілья встановив остаточний результат. Нинішній трофей головного європейського клубного турніру став четвертим в історії "Барселони".

Лента.ру