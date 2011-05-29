Святкування перемоги «Барселони» в ЛЧ: поранено 89 людей

У Барселоні святкування вчорашньої перемоги футбольного клубу "Барселона" у Лізі чемпіонів закінчилося втручанням поліції.

89 осіб поранено, зокрема 10 - госпіталізовано у тяжкому стані, 20 осіб заарештовано, повідомляє радіо «Свобода».

У святкуванні футбольної перемоги, яке тривало всю ніч, брали участь не менш як 50 тисяч людей. Частина уболівальників почала перевертати сміттєві контейнери, бити вітрини і кидати пляшки у поліцейських, поранивши 15 правоохоронців. Загони поліції з боротьби з масовими безладами застосували гумові кулі.

Крім того, поліцейським вдалося запобігти зіткненню уболівальників з учасниками акції протесту на площі Каталонії, де з 15 травня цілодобово мітингують до двох тисяч активістів різних ультралівих угруповань, які вимагають соціально-політичних змін у країні.