ФК «Шахтар» продає абонементи на новий сезон

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) почав продаж абонементів на матчі нового сезону в кредит.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу з посиланням на директора департаменту маркетингу і комунікацій клубу Юрія СВИРИДОВА.

За його словами, починаючи з сезону 2011/2012, керівництво клубу вирішило піти назустріч уболівальникам і спростити порядок оплати абонементів «у тих випадках, коли людина хоче придбати абонемент, але не може це зробити в період продажу».

«Тому спільно з партнерським банком ми вирішили ввести програму кредитування. Кредит дуже гнучкий, надається на термін від 6 місяців до трьох років», - сказав Ю.СВИРИДОВ, відзначивши, що ця опція досить популярна серед уболівальників, особливо серед тих, хто вирішує підвищити рівень свого абонемента на новий сезон і переходить з однієї категорії в іншу.

«У нас достатньо багато вболівальників, які вже придбали абонементи в кредит у сектор Club 1936», - повідомив Ю.СВИРИДОВ, нагадавши, що клуб також надає знижки на абонементи для дітей: від 4 до 11 років - від 30 до 50%, з 12 до 17 років – від 20 до 30%, а також знижки для пенсіонерів – від 10 до 20%.

Ю.СВИРИДОВ зазначив, що зараз власники абонементів становлять приблизно половину вболівальників, які відвідують домашні матчі «Шахтаря» на «Донбас Арені».