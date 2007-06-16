Жеребкування єврокубків відбудеться 29 червня

29 червня в Ньйоні відбудеться жеребкування перших двох кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів та першого відбірного етапу Кубку УЄФА сезону-2007/08, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Жеребкування Ліги чемпіонів почнеться о 13.00 за київським часом. Перший кваліфікаційний раунд складається із двох матчів, які будуть зіграні 17/18 і 24/25 липня. Зустрічі наступного етапу відбуватимуться 31 липня/1 серпня й 7/8 серпня. Фінал змагань пройде 21 травня 2008 року в Москві.

Як і торік, в найпрестижнішому європейському клубному турнірі стартуватимуть два найсильніші представники України – київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Чемпіони почнуть боротьбу з третього кваліфікаційного раунду, срібний призер – стадією раніше. 29 червня стане відомий або безпосередній суперник підопічних Мірчи Луческу, або пара команд, які на першому етапі визначатимуть у двобої між собою, хто саме зійдеться з гірниками. Обидва українські клуби потрапили до числа «сіяних».

Жеребкування Кубку УЄФА почнеться о 14.30 за київським часом. Матчі першого відбірного раунду відбуватимуться 19 липня та 2 серпня. Фінал турніру пройде в Манчестері 14 травня 2008 року. 29 червня ми дізнаємось, з ким на другому етапі відбору зустрінеться «сіяний» дніпропетровський «Дніпро» – четверта команда за підсумками українського чемпіонату. Володар «бронзи» харківський «Металіст» – «несіяний», але він вступить у боротьбу з основної сітки.