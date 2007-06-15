Віталій Кличко назвав нову дату повернення на професійний ринг

Оголошена нова дата повернення українського важковаговика Віталія Кличка на професійний ринг. Бій колишнього чемпіона світу з американцем Джамілем МАККЛАЙНОМ відбудеться не 1, а 22 вересня цього року. Місцем проведення поєдинку вибрано німецьке місто Мюнхен, повідомляє інтернет-видання fightnews.com.

Бій з Д.Макклайном стане для КЛИЧКА-старшого першим з 11 грудня 2004 року, коли він успішно захистив титул чемпіона WBC (Світова боксерська рада), нокаутувавши Денні ВІЛЬЯМСА. Наприкінці 2005 року українець, що готувався до бою з Хасимом РАХМАНОМ, одержав травму коліна і оголосив про закінчення кар`єри, але в січні 2007 року вирішив повернутися в спорт.

Віталій КЛИЧКО зберіг звання "почесного чемпіона" WBC (Champion Emeritus) і мав зустрітися з діючим чемпіоном Олегом МАСКАЄВИМ. Проте впродовж переговорів, в яких брав участь також обов`язковий претендент WBC Семюел ПІТЕР, В.Кличкові не вдалося домовитися з О.Маскаєвим про фінансові умови поєдинку. Відтак, українець отримав право на бій з переможцем зустрічі МАСКАЄВ - ПІТЕР.

Що стосується Д.Макклайна, то він востаннє виходив на ринг 20 січня і програв Миколі ВАЛУЄВУ, який на той час мав чемпіонський титул WBA (Світова боксерська асоціація). У третьому раунді американець одержав травму коліна і не зміг продовжити бій.