Сьогодні Шахтар і Динамо битимуться за Кубок України

Сьогодні у Сумах на стадіоні «Ювілейний» відбудеться матч між футбольними командами «Шахтар» (Донецьк) та «Динамо» (Київ) на Кубок України.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника СЗГ УМВС України в Сумській області Ельвіру БІГАНОВУ, під час матчу за Кубок України з футболу громадський порядок забезпечуватимуть 2 тис. правоохоронців

За її словами, з 23 і по 26 травня міліція переходить на посилений варіант несення служби. За попередніми даними, в Суми на фінальний матч Кубку України планують приїхати 11 тисяч футбольних фанатів з Києва та Донецька. Працівники міліції зустрічатимуть їх на залізничному вокзалі, після чого супроводжуватимуть до міського парку імені Івана Кожедуба. Там вони перебуватимуть до початку футбольного матчу у двох фан-зонах. Після проведення заходу міліція буде контролювати процес від’їзду вболівальників.

За інформацією Е.БІГАНОВОЇ, в день проведення матчу за Кубок України в місті будуть введені певні обмеження щодо руху транспортних засобів.

Автобуси з іногородніми футбольними вболівальниками інспектори дорожньо-патрульної служби будуть зустрічати на в’їзді до міста, а сформовані колони автотранспорту супроводжуватимуться до місця стоянки.

Причому, дислокація автобусів із вболівальниками, що прибудуть з Києва та Донецька, здійснюватиметься в різних місцях.

Цього ж дня в Сумах буде заборонена торгівля лікеро-горілчаними виробами та пивом підприємствами торгівлі та ресторанного господарства. Ця заборона стосуватиметься 139 суб`єктів торгівлі та ресторанного господарства, які розташовані в центральній частині міста на прилеглій до стадіону «Ювілейний» території.