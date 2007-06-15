Англійська Прем`єр-ліга стартує 11 серпня (розклад сезону 2007/2008)

Вчора був опублікований календар нового сезону англійського чемпіонату, повідомляє Сегодня з посиланням на офіційний сайт Прем`єр-ліги.

Чемпіонат стартує 11 серпня. У першому турі зустрічаються:

«Арсенал» – «Фулхем»

«Астон Вілла» – «Ліверпуль»

«Болтон» – «Ньюкасл»

«Челсі» – «Бірмінгем»

«Дербі Каунті» – «Портсмут»

«Евертон» – «Віган»

«Манчестер Юнайтед» – «Рідінг»

«Мідлсбро» – «Блекберн»

«Сандерленд» – «Тоттенхем»

«Вест Хем» – «Манчестер Сіті»

Діючий чемпіон Англії «Манчестер Юнайтед» в першому турі наступного розіграшу англійського прем`єр-ліги зіграє з «Рідінгом».

«Бірмінгем», який повернувся в прем`єр-лігу після річної відсутності в стартовому матчі відправиться в гості до віце-чемпіона - лондонського «Челсі». Переможець першого дивізіону «Сандерленд» прийматиме лондонський «Тоттенхем», а ще один дебютант, «Дербі Каунті», зіграє з «Портсмутом». Перше протистояння англійських футбольних гігантів відбудеться вже в 3-му турі, коли на «Енфілд Роуд» зійдуться «Ліверпуль» і «Челсі».

З повним календарем Прем`єр-ліги 2007/2008 можна ознайомитися тут.