Англійська Прем`єр-ліга стартує 11 серпня (розклад сезону 2007/2008)
У першому турі Челсі зіграє з Бірмінгемом
Вчора був опублікований календар нового сезону англійського чемпіонату, повідомляє Сегодня з посиланням на офіційний сайт Прем`єр-ліги.
Чемпіонат стартує 11 серпня. У першому турі зустрічаються:
«Арсенал» – «Фулхем»
«Астон Вілла» – «Ліверпуль»
«Болтон» – «Ньюкасл»
«Челсі» – «Бірмінгем»
«Дербі Каунті» – «Портсмут»
«Евертон» – «Віган»
«Манчестер Юнайтед» – «Рідінг»
«Мідлсбро» – «Блекберн»
«Сандерленд» – «Тоттенхем»
«Вест Хем» – «Манчестер Сіті»
Діючий чемпіон Англії «Манчестер Юнайтед» в першому турі наступного розіграшу англійського прем`єр-ліги зіграє з «Рідінгом».
«Бірмінгем», який повернувся в прем`єр-лігу після річної відсутності в стартовому матчі відправиться в гості до віце-чемпіона - лондонського «Челсі». Переможець першого дивізіону «Сандерленд» прийматиме лондонський «Тоттенхем», а ще один дебютант, «Дербі Каунті», зіграє з «Портсмутом». Перше протистояння англійських футбольних гігантів відбудеться вже в 3-му турі, коли на «Енфілд Роуд» зійдуться «Ліверпуль» і «Челсі».
З повним календарем Прем`єр-ліги 2007/2008 можна ознайомитися тут.