Результати англійської Прем'єр-ліги сезону 2010/2011

Зіграно останній тур

Закінчилися матчі 38-го - останнього в цьому ігровому сезоні - туру англійської Прем`єр-ліги Ньюкасл - Вест Бромвич 3:3 (Тейлор 16, Ловенкрандс 39, Олссон 47 авт. - Чойі 61, 70, 90) Тоттенхем - Бірмінгем 2:1 (Павлюченко 49, 90+2 - Гарднер 79) Болтон - Манчестер Сіті 0:2 (Лескотт 42, Джеко 61) Вулверхемптон - Блекберн 2:3 (О`Хара 73, Хант 87 - Сальгадо 22, Емертон 37, Хойлетт 44) Сток Сіті - Віган 0:1 (Родальєга 78) Астон Вілла - Ліверпуль 1:0 (Даунінг 33) МЮ - Блекпул 4:2 (Сунг 21, Андерсон 62, Еватт 73 авт., Оуен 80 - Адам 39, Тейлор-Флетчер 56) Вест Хем - Сандерленд 0:3 (Зенден 16, Сессеньон 50, Ріверос 90) Евертон - Челсі 1:0 (Бекфорд 75) Фулхем - Арсенал 2:2 (Сідвелл 25, Замора 56 - ван Персі 28, Волкотт 89)

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