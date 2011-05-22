На Тернопільщині триває традиційний супермарафон «100 за 24»

21 травня в Тернопільській області стартував супермарафон з бігу «100 кілометрів за 24 години».

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова суддівської колегії змагань Роман ЗАДОРОЖНИЙ, участь у марафоні традиційно беруть бігуни-аматори, які хочуть випробувати власні сили. Переможцями забігу вважаються усі ті, хто подолає дистанцію за обумовлений час.

«Марафон пройде за вже провіреним маршрутом Тернопіль – Зборів – Козова - Тернопіль. Цей маршрут попередніми учасниками було визнано як оптимальний, адже тут фактично неможливо заблукати і частина дороги, яку долають вночі, не завантажена автотранспортом, а отже – безпечна», – зауважив Р.ЗАДОРОЖНИЙ.

Традиційно цінних призів переможцям не вручають, учасники просто користаються нагодою перевірити свої можливості, а також поспілкуватися з однодумцями. До участі у супермарафоні допускаються усі фізично здорові бажаючі віком від 16 років.

«Найкращі бігуни долали 100-кілометрову дистанцію менш ніж за 10 годин. Переможцями марафону ставали як 16-річні дівчата-підлітки, так і пенсіонери. Так само широка географія учасників забігу – окрім тернополян, на змагання традиційно приїжджає молодь з інших регіонів України. А минулого року переможцем став житель Санкт-Петербурга, відомий блогер Геннадій ЛОГВИНЕНКО», – сказав Р.ЗАДОРОЖНИЙ.

Під час забігу учасники марафону відмічаються на контрольних пунктах, які розташовані на 25-му, 50-му і 75-му кілометрах забігу. Більшу частину дистанції бігуни долають вночі, коли немає спеки.

Стартував марафон на Театральному майдані Тернополя о 19.00. Цього року до участі у ньому зголосилися 30 учасників з Тернополя, Львова, Києва, а також з Росії.

Довідка УНІАН. Супермарафон на 100 км на Тернопільщині започаткували у 80-х роках минулого століття місцеві туристи і спортсмени. З часом традиція занепала. Відновили її у 90-х роках активісти турклубу «Кристал». Відтоді марафон проводиться щороку наприкінці травня, його приурочують до Свята Героїв.