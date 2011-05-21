Визначилися призери Чемпіонату України з футболу
17:52, 21 травня 2011Спорт
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Динамо програло Іллічівцю
Завершився Чемпіонат України з футболу сезону 2010/11
Результати останнього 30-го туру
Оболонь - Металіст 0:2 (Крістальдо 14, 25)
Шахтар - Дніпро 0:0
Іллічівець - Динамо 3:2 (Ярошенко 61, Пуканич 75, Тищенко 90+1 – Алієв 18, Шевченко 25)
Волинь - Металург Д 1:3 (Піщур 31 – Фанендо 10, Танаса 22, Годований 94)
Карпати - Ворскла 2:2 (Кожанов 53, 64 – Осипенко 45, Янузі 88)
Севастополь – Таврія 0:1 (Ідахор 26)
Зоря - Металург З 0:2 (Скепський 50, Годой 58)
Арсенал - Кривбас 1:0 (Ковпак 62)
Зараз у Донецьку відбудеться вручення золотих медалей чемпіону - донецькому Шахтарю. Друге місце - за київським Динамо, третій - Металіст.
Вищу лігу залишають запорізький Металург і Севастополь.
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