Визначилися призери Чемпіонату України з футболу

17:52, 21 травня 2011
Спорт
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Динамо програло Іллічівцю

Завершився Чемпіонат України з футболу сезону 2010/11

Результати останнього 30-го туру

Оболонь - Металіст 0:2 (Крістальдо 14, 25)

Шахтар - Дніпро 0:0

Іллічівець - Динамо  3:2 (Ярошенко 61, Пуканич 75, Тищенко 90+1 – Алієв 18, Шевченко 25)

Волинь - Металург Д 1:3 (Піщур 31 – Фанендо 10, Танаса 22, Годований 94)

Карпати - Ворскла 2:2 (Кожанов 53, 64 – Осипенко 45, Янузі 88)

Севастополь – Таврія 0:1 (Ідахор 26)

Зоря - Металург З 0:2 (Скепський 50, Годой 58)

Арсенал - Кривбас 1:0 (Ковпак 62)

Зараз у Донецьку відбудеться вручення золотих медалей чемпіону - донецькому Шахтарю. Друге місце - за київським Динамо, третій - Металіст.

Вищу лігу залишають запорізький Металург і Севастополь.

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