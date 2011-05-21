«Шахтар» підписав бразильського форварда

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) уклав контракт з форвардом бразильського клубу «Корінтіанс» Бруно Феррейрою БОНФІМОМ (ДЕНТІНЬЙО).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі клубу.

Згідно з повідомленням, вчора ДЕНТІНЬЙО поставив підпис під п'ятирічним контрактом. Сума угоди становить 7,5 млн. євро.

У клубі уточнили, що ДЕНТІНЬЙО - 22 роки, всю свою професійну кар'єру, починаючи з 2007 року, він провів у клубі «Корінтіанс». За цей час зіграв 187 матчів, забив 55 голів. Також виступав у складі молодіжної збірної Бразилії U-20.

Новобранець «Шахтаря» - чемпіон Бразилії (серія В) 2008 року, переможець Ліги Пауліста 2009 року і володар Кубка Бразилії 2009 року.