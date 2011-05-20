Хей зібрався «рятувати бокс від нудних поєдинків із Кличками»
09:56, 20 травня 2011Спорт
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Побачимо 2 липня
Чемпіон світу за версією WBA Девід Хей повністю готовий до бою 2 липня у Гамбурзі проти чемпіона світу за версіями IBF/WBO/IBO Володимира Кличка.
Про це сам британець заявив на своєму офіційному сайтові.
"Мій тренувальний табір в Майамі пройшов просто чудово, навіть краще, ніж я планував, і я повністю готовий до бою з Кличком", - запевнив Хей.
"Цей бій я буду проводити не заради себе, а заради боксу і вболівальників, яких я хочу врятувати від нудних поєдинків, до яких їх привчили брати Клички", - додав він.
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