Блохін оголосив склад збірної

Головний тренер збірної України Олег Блохін оголосив список гравців, викликаних на контрольні матчі національної команди проти Узбекистану (1 червня) і Франції (6 червня).

За домовленістю з головним тренером молодіжної команди Павлом Яковенком, на збір, що розпочнеться 26 травня на базі в Кончі-Заспі, не викликано тих кандидатів до першої збірної, що готуються до чемпіонату Європи серед гравців віком до 21 року, інформує ФФУ.

Зважаючи на різне за часом завершення ігор в клубах, гравці прибуватимуть у розташування головної команди трьома групами. Першими приїдуть у Кончу-Заспу футболісти, котрі не братимуть участі у фіналі Кубка України, що відбудеться 25 травня. Гравці київського «Динамо» і донецького «Шахтаря», котрі розіграють згаданий національний трофей, приєднаються до колег 28 травня. Нарешті, 30 травня, наступного дня після ігор у матчах чемпіонату Росії, прибудуть Андрій Воронін та Андрій Дикань із московських клубів «Динамо» і «Спартак».

Варто відзначити повернення до збірної учасників чемпіонату світу 2006 року В’ячеслава Шевчука та Сергія Назаренка, котрі минулого року не отримували запрошень до головної команди, а також Андрія Русола, який зіграв свій попередній матч за «синьо-жовтих» майже рік тому − 2 червня 2010 року у Норвегії. Тривалу паузу у виступах за національну команду зробив і Сергій Кравченко, котрий востаннє зіграв за «синьо-жовтих» на початку 2009 року, у контрольному матчі проти Сербії. Шанс дебютувати у складі збірної з’являється у воротаря Максима Коваля, який вперше візьме участь у тренувальному зборі головної команди і захисника Миколи Іщенка − він був у заявці на матч відбірного циклу чемпіонату світу -2010 Україна − Казахстан (10 червня 2009 року), однак на поле не вийшов.

5 червня збірна України прибуде до Донецька, де наступного дня зустрінеться зі збірною Франції. Напередодні гри на «Донбас-арені» відбудеться тренування «синьо-жовтих», що розпочнеться о 19.15 (перші 15 хвилин − відкриті для представників мас-медіа). Прес-конференція наставника головної команди Олега Блохіна відбудеться у конференц-залі стадіону (початок − о 19.00).

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Дикань («Спартак» Москва, Росія), Максим Коваль («Динамо» Київ).

Захисники: Олександр Кучер, Микола Іщенко, В’ячеслав Шевчук, Василь Кобін (усі − «Шахтар»), Андрій Русол, Віталій Мандзюк (обидва − «Дніпро» Дніпропетровськ), Артем Федецький («Карпати» Львів).

Півзахисники: Олег Гусєв («Динамо»), Руслан Ротань, Сергій Назаренко, Сергій Кравченко (усі − «Дніпро»), Ігор Худоб’як, Денис Кожанов (обидва − «Карпати»), Денис Олійник («Металіст» Харків), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина).

Нападники: Андрій Шевченко, Артем Мілевський (обидва − «Динамо»), Марко Девич («Металіст»), Євген Селезньов («Дніпро»), Андрій Воронін («Динамо» Москва, Росія).

Трансляція матчів збірної України відбудеться на телеканалі «Інтер»: Україна − Узбекистан − 1 червня о 21:00, Україна − Франція − 6 червня о 22:00.