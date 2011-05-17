Лубківський: Харків гідно виглядає на фоні 8 міст

Харків сьогодні дуже достойно виглядає на фоні усіх восьми міст, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це заявив журналістам директор Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, як він оцінює стан підготовки Харкова до Євро-2012 після огляду головних об’єктів.

«Харків сьогодні дуже достойно виглядає на фоні усіх восьми міст, які прийматимуть Євро-2012», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Багато є питань, - додав він, - які потрібно ще вирішити. Вони пов’язані, зокрема, із питаннями безпеки і правопорядку, питаннями роботи громадського транспорту, медицини – це ті питання, які сьогодні потребують посиленої уваги. Але ми працюємо з містом Харковом, ви знаєте, у мене регулярні зустрічі відбуваються і з мером, і з керівником обласної адміністрації, - надано відповідні гарантії, запевнення, що все буде виконано».

При цьому директор турніру подякував генеральному інвестору і координатору підготовки Харкова до Євро-2012 Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ за роботу над проектами до континентальної першості з футболу 2012 року, зазначивши, що «саме завдяки зусиллям» цього приватного інвестора Харків показує гідні результати».

«Я насамперед хочу подякувати Олександру Владленовичу, тому що всього б цього не було без його одержимості, без його фанатизму, без його відданості тій справі, яку він робить. А робить він це для харків’ян, я це дуже добре знаю», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ після огляду Міжнародного аеропорту «Харків», який реконструюється до Євро-2012.

Протягом дня у Харкові, крім аеропорту, М.ЛУБКІВСЬКИЙ та О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ у супроводі українських та іноземних журналістів оглянули інші головні об’єкти Євро-2012: обласний спортивний комплекс «Металіст», тренувальну базу ФК «Металіст», 5-зірковий готель Kharkiv Palace, який споруджується, а також стадіон «Динамо», що може бути задіяний як тренувальний майданчик для команди учасниці.

Також сьогодні у прес-центрі футбольного клубу «Металіст» у Харкові на урочистій церемонії за участю М.ЛУБКІВСЬКОГО, О.ЯРОСЛАВСЬКОГО та начальника відділу з роботи з волонтерами МОК «Євро-2012 Україна» Андрія БАНЦЕРА було представлено офіційну волонтерську програму та логотип волонтерів УЄФА Євро-2012.