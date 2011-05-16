Прикордонники 7 країн провели чемпіонат з міні-футболу

Українські прикордонники перемогли у міжнародному чемпіонаті з міні-футболу.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, чемпіонат проходив 14-15 травня в Одесі. У ньому брали участь представники 21 команди з міні-футболу: збірні прикордонників, митників України, Молдови, Азербайджану, Румунії, Казахстану, Болгарії, Росії; МВС Молдови, Координаційної служби Ради командувачів Прикордонних військ СНД, ФРОНТЕКС, SECI, Одеської обласної ради, Місії EUBAM та збірні команди університетів Одеси.

Організаторами турніру виступили Місія Європейського Союзу по прикордонній допомозі Молдові та Україні (EUBAM) і Державна прикордонна служба України.

У фінал чемпіонату вийшли збірні прикордонних відомств України і Молдови. Українські прикордонники стали переможцями у результаті післяматчевих пенальті та випередили суперників лише на один м’яч.

Крім цього, в іграх команд керівних складів переможницею стала команда Адміністрації Держприкордонслужби України, яка переграла команду Росії.