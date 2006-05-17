Володимир Кличко кинув виклик американцю Брюстеру

Чемпіон світу у важкій вазі за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) Володимир Кличко викликав на бій американця Леймона Брюстера. Як повідомляє українське видання "Наш спорт", Кличко-молодший у вівторок, 16 травня, брав участь в телешоу на німецькому каналі SAT 1 і розповів, що відправив Брюстеру лист з офіційною пропозицією.

Бій передбачається провести в Лас-Вегасі. Відзначимо, що боксери зустрічалися в квітні 2004 року, і тоді Кличко програв технічним нокаутом. Українець упевнено почав поєдинок і навіть відправив суперника на настил рингу, але незабаром у нього несподівано кінчилися сили, і Брюстер переламав хід бою і довів справу до перемоги.

Тоді багато говорили про "дивну" поведінку Кличко на рингу, і навіть висловлювалися припущення, що Володимира отруїли. Поразка від Брюстера вважається найнижчою точкою кар`єри Кличко, а реванш міг відбутися і раніше, але український спортсмен вважав за краще спочатку зустрітися з Крісом Бердом, у якого і відібрав пояс IBF 22 квітня цього року. Тепер же він має намір добитися зустрічі з Брюстером.

"Думаю, такий бій був би дуже цікавий любителям боксу у всьому світі. Після минулого бою з цим суперником у багатьох людей залишилося багато питань, - визнав Кличко. - Мені відомо, що Брюстер хотів би зустрітися з Сергієм Ляховичем, але, думаю, що бій за титул IBF буде для нього важливішим. Мій штаб готовий запропонувати йому дуже вигідні фінансові умови".

Брюстер в своєму останньому бою поступився чемпіонським поясом WBO (Всесвітня боксерська організація) білорусу Сергію Ляховичу, одержавши до того ж серйозні пошкодження. Володимир Кличко згоден почекати, поки американець повністю відновиться і нормально підготується до поєдинку з ним.

Лєнта.ру