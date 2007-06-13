Поразка відкинула збірну Блохіна на 13 місце в рейтингу ФІФА

13:47, 13 червня 2007
Спорт
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Справи французів йдуть в гору

Олег БлохинФІФА опублікувала новий рейтинг національних команд. Збірна України в порівнянні з минулим місяцем опустилася на дві позиції і займає 13 рядок. Лідерство зберегли чинні чемпіони світу італійці, а на друге місце піднялася збірна Франції.

1. Італія 

2. Франція +2

3. Бразилія  -1

4. Німеччина  +1

5. Аргентина -2

6. Португалія +1

7. Іспанія +2

8. Англія 

9. Голландія -3

10. Чехія...

13. Україна  -2

 

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