Поразка відкинула збірну Блохіна на 13 місце в рейтингу ФІФА
13:47, 13 червня 2007Спорт
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Справи французів йдуть в гору
ФІФА опублікувала новий рейтинг національних команд. Збірна України в порівнянні з минулим місяцем опустилася на дві позиції і займає 13 рядок. Лідерство зберегли чинні чемпіони світу італійці, а на друге місце піднялася збірна Франції.
1. Італія
2. Франція +2
3. Бразилія -1
4. Німеччина +1
5. Аргентина -2
6. Португалія +1
7. Іспанія +2
8. Англія
9. Голландія -3
10. Чехія...
13. Україна -2
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