Поразка відкинула збірну Блохіна на 13 місце в рейтингу ФІФА

Справи французів йдуть в гору

ФІФА опублікувала новий рейтинг національних команд. Збірна України в порівнянні з минулим місяцем опустилася на дві позиції і займає 13 рядок. Лідерство зберегли чинні чемпіони світу італійці, а на друге місце піднялася збірна Франції. 1. Італія 2. Франція +2 3. Бразилія -1 4. Німеччина +1 5. Аргентина -2 6. Португалія +1 7. Іспанія +2 8. Англія 9. Голландія -3 10. Чехія... 13. Україна -2

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