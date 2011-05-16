У день фіналу Кубка України з футболу у Сумах заборонять продавати алкоголь

У Сумах 25 травня, в день проведення на стадіоні «Ювілейний» фінального матчу Кубка України з футболу між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк) буде заборонено торгівлю алкогольними напоями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, таке рішення в робочому порядку ухвалив міськвиконком, а вранці 25 травня його затвердить сесія міськради.

«Мені потрібно, щоб з ранку алкоголем уже не торгували», - заявив сьогодні на апаратній нараді міською голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

В інтерв'ю УНІАН в.о. заступника начальника управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів міськради Алла СТРИЖОВА сказала, що фахівці управління вже обійшли всі торгові точки й підприємства громадського харчування на центральних вулицях міста в радіусі 2 кілометрів від стадіону, яким заздалегідь винесено попередження про заборону торгівлі алкоголем у зазначений день.

«Планується, що в день проведення матчу в центрі Сум припинять торгівлю спиртним 139 торгових точок. Причому, заборона стосується не лише продажу міцних алкогольних напоїв, але й пива», - підкреслила А.СТРИЖОВА.