Олімпійський чемпіон з марафону виплигнув з балкона і загинув

Чемпіон Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року марафонець Самуель Ванджіру загинув у віці 24 років.

Кенієць вистрибнув із балкона власного будинку в Кенії і розбився на смерть. Поліція в цей час з'ясовує, чи було це самогубством.

«Я можу підтвердити, що Ванджіру мертвий, – сказав представник місцевої поліції Джаспер Омбаті. – Він стрибнув з балкона першого поверху свого будинку і одержав пошкодження внутрішніх органів».

Омбаті також уточнив, що інциденту передувала сімейна сварка. Дружина Ванджіру застала його з іншою жінкою і замкнула двері. На його думку, спортсмен саме тому виплигнув з балкона.

Газета.ру