Результати 29-го туру Чемпіонату України з футболу

Закінчився 29-й тур Чемпіонату України з футболу

Динамо - Волинь 5:1 (Мілевський 3, 26, Кравець 11, 40, Алієв 58 - Коваль 90+3 автогол)

Таврія - Оболонь 3:1 (Фещук 29, 62, Платон 47 - Лупашко 60)

Металург З - Севастополь 1:0 (Нестеров 28)

Металург Д - Карпати 4:1 (Лазич 67, 69, Фернандеш 71, Чечер 82 - Худобяк 90)

Металіст - Іллічівець 3:0 (Олійник 36, 70, Дєвіч 76)

Дніпро - Арсенал 1:0 (Назаренко 6)

Кривбас - Зоря 0:2 (Полянський 26, Хомченковський 85)

Нагадаємо, що вчора зіграли

Ворскла - Шахтар 1:1 (Янузі 45 - Віценець 17)

Програші Іллічівця та Севастополя відклали на останній тур питання про те, хто другий залишить вищу лігу. Щоправда, Іллічівець чекає гра з Динамо, а Севастополь - Таврія...

Також на останній тур перенесене питання про "бронзу" першості: ні Металіст, ні Дніпро не мають наміру поступатися. Але у Металіста в наступній грі менш грізний суперник (Оболонь), ніж у Дніпра (сам Шахтар).

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У завершальному турі першості 2010/2011 зустрінуться

21 травня

Оболонь ( 34) - Металіст (57)

Іллічівець (26) - Динамо (65)

Волинь (34) - Металург Д (35)

Карпати (47) - Ворскла (38)

Севастополь (27) - Таврія (36)

Зоря (30) - Металург З (21)

Шахтар (71) - Дніпро (56)

Арсенал (34) - Кривбас (29)