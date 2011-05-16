Збірна Фінляндії розгромила Швецію у фіналі чемпіонату світу

Збірна Фінляндії розгромила команду Швеції у фіналі чемпіонату світу з хокею 2011 року.

Фінни виграли 6:1. Шведи відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі. Відігратися фінській команді вдалося за сім секунд до кінця другого періоду, реалізувавши чисельну перевагу. Ще п`ять шайб фінни закинули в третьому періоді.

Таким чином, збірна Фінляндії виграла золоті медалі чемпіонату світу в Словаччині. Шведам дісталося срібло, а бронзові нагороди одержали чеські хокеїсти, які виграли 7:4 у Росії.