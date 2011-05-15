Янукович нагородив орденом Мірчу Луческу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив головного тренера футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» Мірчу ЛУЧЕСКУ орденом «За заслуги» I ступеня.

Про це йдеться в Указі «Про відзначення державними нагородами України ветеранів, тренерів та працівників акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)», розміщеному на сайті глави держави.

М.ЛУЧЕСКУ удостоєно цієї нагороди за значний особистий внесок у розвиток вітчизняного футболу, утвердження міжнародного спортивного авторитету України, багаторічну плідну працю та з нагоди 75-річчя від дня заснування ФК «Шахтар».

Також, згідно з документом, орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено першого віце-президента федерації футболу Донецької області Івана ГАЙВОРОНСЬКОГО, генерального директора Сергія ПАЛКИНА, тренера воротарів, ветерана клубу Дмитра ШУТКОВА.

Ордену «За заслуги» III ступеня удостоєні ветерани ФК “Шахтар”. Серед нагороджених - Віктор ГРАЧОВ, Юрій ДЕГТЯРЬОВ, Віктор ЗВЯГІНЦЕВ, Сергій ПОПОВ, Володимир САЛЬКОВ, Михайло СОКОЛОВСЬКИЙ, Юрій АНАНЧЕНКО, Іван БОБОШКО, Валентин САПРОНОВ, а також асистент головного тренера Олександр СПІРІДОН, директор департаменту спортивних споруд Нуріман ТАКТАШОВ, директор департаменту медицини та спортивної адаптації Франциско БІОСКА.

Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено генерального директора товариства «Донбас Арена» Олександра ОТАМАНЕНКА, бригадира департаменту спортивних споруд Ігоря ДУДАРЕВА, ветеранів клубу Геннадія ЗУБОВА, Ігоря ПЕТРОВА та Володимира П’ЯНИХ, головного інженера департаменту спортивних споруд Сергія КУРНІКОВА, а також масажиста клубу Володимира ТКАЧЕНКА.

Почесне звання «Заслужений лікар України» присвоєно начальникові медичної служби ФК «Шахтар» (Донецьк) Артуру ГЛУЩЕНКУ та лікарю спортивної медицини Віктору КИРИЛЕНКУ.

Почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» - головному адміністраторові клубу Дамиру ЗІННАТУЛЛІНУ і ветеранові клубу, заслуженому тренеру України Анатолію КОНЬКОВУ.