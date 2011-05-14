МЮ - чемпіон, а МС - володар Кубка

Закінчилися сьогоднішні матчі передостаннього, 37-го туру, англійської Прем`єр-ліги

Блекберн - МЮ 1:1 (Емертон 20 - Руні 73 пен.)

Блекпул - Болтон 4:3 (Кемпбелл 9, 44, Панчеон 18, Адам 62 - Дейвіс 5, Тейлор 23, Старрідж 52)

Вест Бромвич - Евертон 1:0 (Мулумбу 9)

Сандерленд - Вулверхемптон 1:3 (Сессеньон 33 - Креддок 22, Флетчер 53, Елокобі 77)

Одержавши одне очко в аж ніяк не напруженому матчі, МЮ став недосяжний для суперників в іграх, що залишилися.

Завтра тур продовжать

Челсі (70) - Ньюкасл (44)

Віган (36) - Вест Хем (33)

Бірмінгем (39) - Фулхем (45)

Ліверпуль (58) - Тоттенхем (56)

Арсенал (67) - Астон Вілла (42)

...і завершать 17 травня Манчестер Сіті (65) - Сток Сіті (46)

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Сьогодні ж у фінальному поєдинку определіліся володар Кубка Англії. З іронії долі його розіграли команди, які за два дні зустрінуться знову в першості країни

Манчестер Сіті - Сток Сіті 1:0 (Яя Турі 75)