Псевдовболівальники не зможуть потрапити на матчі Євро-2012
Навіть за наявності квитка
Псевдовболівальники, яким офіційно заборонено вхід на стадіони, не зможуть потрапити на матчі Євро-2012 у Польщі та Україні, навіть якщо в них буде квиток.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор турніру у Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ сьогодні у Варшаві.
Він відзначив, що українські та польські організатори матимуть доступ до спеціальної бази, де є інформація про усіх футбольних хуліганів, що унеможливить їх потрапляння на стадіони.
„Навіть якщо комусь пощастило виграти квиток, то ми не впустимо на стадіон”, - сказав А.ОЛЬКОВИЧ.
Директор турніру сказав, що під час Євро-2012 буде діяти спеціальна система контролю, яка дозволить виявити псевдоуболівальників не лише з Польщі, але з усіх європейських держав, де ведеться їх реєстр.
„Це не відкритий захід, треба мати білет, але треба також так себе вести, як визначено правилами”, - сказав він.
А.ОЛЬКОВИЧ додав, що система моніторингу за правопорядком буде діяти не лише на стадіоні.
Директор Євро-2012 у Польщі також висловив думку, що контроль за правопорядком в Україні на час єврочемпіонату буде ще суворішим за польський.
Загалом він вважає, що запровадження суворих покарань за хуліганські витівки на стадіонах відіб’ють бажання у багатьох порушувати порядок під час проведення матчів Євро-2012.
Зокрема, він відзначив, що польська влада спільно з національними футбольними організаціями рішуче взялася за вирішення проблеми хуліганства на стадіонах, що, на його переконання, дозволить уникнути прикрих інцидентів під час Євро-2012.
А.ОЛЬКОВИЧ також зауважив, що поліція вже затримала кілька десятків людей, які брали участь у безладах під час фінального матчу Чемпіонату Польщі на початку травня.
„Думаю, що покарання будуть настільки суворими, що стануть попередженням для усіх”, - сказав він.
„Вірю, що (на Євро-2012) все буде добре”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, за даними польського МВС, у Польщі є близько 3-5 тис. осіб, які можуть намагатися порушувати громадянський порядок під час проведення матчів Євро-2012.
Польська влада для більшої безпеки європейського чемпіонату готує спеціальний закон, який серйозно посилить покарання за футбольне хуліганство.