Псевдовболівальники не зможуть потрапити на матчі Євро-2012

Псевдовболівальники, яким офіційно заборонено вхід на стадіони, не зможуть потрапити на матчі Євро-2012 у Польщі та Україні, навіть якщо в них буде квиток.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор турніру у Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ сьогодні у Варшаві.

Він відзначив, що українські та польські організатори матимуть доступ до спеціальної бази, де є інформація про усіх футбольних хуліганів, що унеможливить їх потрапляння на стадіони.

„Навіть якщо комусь пощастило виграти квиток, то ми не впустимо на стадіон”, - сказав А.ОЛЬКОВИЧ.

Директор турніру сказав, що під час Євро-2012 буде діяти спеціальна система контролю, яка дозволить виявити псевдоуболівальників не лише з Польщі, але з усіх європейських держав, де ведеться їх реєстр.

„Це не відкритий захід, треба мати білет, але треба також так себе вести, як визначено правилами”, - сказав він.

А.ОЛЬКОВИЧ додав, що система моніторингу за правопорядком буде діяти не лише на стадіоні.

Директор Євро-2012 у Польщі також висловив думку, що контроль за правопорядком в Україні на час єврочемпіонату буде ще суворішим за польський.

Загалом він вважає, що запровадження суворих покарань за хуліганські витівки на стадіонах відіб’ють бажання у багатьох порушувати порядок під час проведення матчів Євро-2012.

Зокрема, він відзначив, що польська влада спільно з національними футбольними організаціями рішуче взялася за вирішення проблеми хуліганства на стадіонах, що, на його переконання, дозволить уникнути прикрих інцидентів під час Євро-2012.

А.ОЛЬКОВИЧ також зауважив, що поліція вже затримала кілька десятків людей, які брали участь у безладах під час фінального матчу Чемпіонату Польщі на початку травня.

„Думаю, що покарання будуть настільки суворими, що стануть попередженням для усіх”, - сказав він.

„Вірю, що (на Євро-2012) все буде добре”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського МВС, у Польщі є близько 3-5 тис. осіб, які можуть намагатися порушувати громадянський порядок під час проведення матчів Євро-2012.

Польська влада для більшої безпеки європейського чемпіонату готує спеціальний закон, який серйозно посилить покарання за футбольне хуліганство.