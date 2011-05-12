Динамівські «ультрас» побили стюардів на матчі з «Арсеналом» (фото)

14:52, 12 травня 2011
Спорт
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Буквально повикидали з сектора

Після матчу 1/2 Кубка України з футболу «Динамо» - «Арсенал», у якому біло-сині здобули перемогу з рахунком 2:0 і вийшли до фіналу, в Інтернеті з’явилося відео побиття стюардів стадіону ім. Лобановського динамівськими фанами. Інформація, що супроводжує відео говорить наступне: «Протест Ультрас Динамо Київ проти політики служби безпеки клубу».

За деякими даними, фанів обурила присутність у їхніх секторах стюардів (у яких навіть запідозрили перевдягнених міліціонерів, про що свідчать лайливі вигуки на адресу правоохоронців – див. відео), які не дозволяли переходити з сектора в сектор.

Так чи інакше, але такий «подарунок» Юрію Сьоміну на 64-ліття неприємно вразив глядачів матчу. За словами очевидців, агресивна поведінка фанів «Динамо», які провокували вболівальників «Арсенала» на бійку, залишила не найкращі спогади.

Фото УНІАН

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