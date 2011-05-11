Барса - чемпіон

"Барселона" достроково стала чемпіоном Іспанії, зігравши в 36-му турі внічию 1:1 на полі валенсійського "Леванте". Набране очко робить команду недосяжною в останніх двох турах: мадридський "Реал" сьогодні виграв у Хетафе 4:0, але відстає від "Барселони" на шість очок. На третьому - з відставанням 23 очки від лідера - Валенсія.

З 36 ігор у Примері "Барселона" виграла 29 (у 7-22 турах - безпрограшна серія), п`ять завершила внічию, а програла тільки в 2-му і 34-му турах. Забито 92 голи, пропущено 20.

Титул чемпіона країни каталонський клуб одержить вже в 21-й раз, в т.ч. поспіль тричі за останні три роки.