Афера до Євро-2012: продають навіть виграшні логіни та паролі

У Польщі почали перепродувати квитки на матчі Євро-2012

На польських Інтернет-порталах почали масово з’являтися пропозиції перепродажу виграних у спеціальній лотереї UEFA квитків на матчі Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, згідно з розміщеними в інтернеті оголошеннями, квитки продаються від 250-ти до навіть 2 тис. євро, в той час як офіційна ціна на них від 30 до 600 євро.

Деякі продавці продають за дуже високою ціною футболки чи шарфики, до яких нібито безкоштовно дають квиток.

Серед оголошень є також пропозиції про продаж виграшного логіну та паролю на веб-сайті UEFA, де до квітня можна було зареєструватися на покупку квитків, які в минулому місяці були розподілені між уболівальниками у спеціальній лотереї.

Польська Gazeta Wyborcza, яка детально пише про цю справу, відзначає, що UEFA обіцяє анульовувати усі виставлені на перепродаж квитки та нагадує про неможливість замінити дані особи, яка виграла квиток, на інші.

Водночас газета зазначає, що не усі квитки будуть іменними, та невідомо, чи будуть перевіряти документи в уболівальників при вході на стадіони.

Як повідомляв УНІАН, на веб-сайті UEFA на покупку 600 тис. квитків зареєструвалися понад 12 млн. осіб, майже 90% з них з України та Польщі.

Уболівальники, таким чином, отримають 40% усіх квитків на матчі чемпіонату, а решта буде розподілена європейською та національними футбольними федераціями організаторів Євро-2012.