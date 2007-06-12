Суркіс дістане зірку для Динамо

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс виступив з пропозицією додати до символіки "Динамо" ще одну чемпіонську зірку.

Нагадаємо, що такий символ, в даному випадку, означає десять чемпіонських титулів. Суть полягає в тому, що свого часу динамівці виграли 13 звань найсильнішої команди СРСР, а цього року здобули вже 12-й титул найсильнішої команди чемпіонату України.

За словами Суркіса, було б справедливо відзначити ці заслуги команди у вигляді символічної зірки.

"Динамо" (Київ) - чемпіон СРСР 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990. Це рекорд для чемпіонатів Союзу, повідомляє Сегодня з посиланням на офіційний сайт ФК "Динамо".