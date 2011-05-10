7 тисяч фанів «Карпат» і «Динамо» йшли Львовом єдиною колоною (фото)
13:35, 10 травня 2011Спорт
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Поводилися дуже мирно і приязно
У Львові вболівальники двох футбольних клубів - київського «Динамо» і львівських «Карпат» - провели спільну мирну ходу.
Як передає кореспондент УНІАН, вболівальники обох клубів поводилися дуже мирно і приязно стосовно один одного.
Учасники акції йшли з прапорами УПА (червоно-чорними), футбольних клубів, а також з портретами Шухевича, Коновальця і Бандери.
За даними співробітників міліції, які супроводжували ходу, в акції брали участь близько 7 тисяч осіб.
Як повідомляв УНІАН, матч закінчився на користь "Динамо": 2:1
Фото Оксани Климончук
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