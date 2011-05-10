7 тисяч фанів «Карпат» і «Динамо» йшли Львовом єдиною колоною (фото)

У Львові вболівальники двох футбольних клубів - київського «Динамо» і львівських «Карпат» - провели спільну мирну ходу.

Як передає кореспондент УНІАН, вболівальники обох клубів поводилися дуже мирно і приязно стосовно один одного.

Учасники акції йшли з прапорами УПА (червоно-чорними), футбольних клубів, а також з портретами Шухевича, Коновальця і Бандери.

За даними співробітників міліції, які супроводжували ходу, в акції брали участь близько 7 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, матч закінчився на користь "Динамо": 2:1

Фото Оксани Климончук