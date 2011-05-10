ФІФА боротиметься з договірними матчами за допомогою Інтерполу

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) і Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) укладуть угоду терміном на 10 років, спрямовану на боротьбу з договірними матчами.

За даними британського видання "Телеграф", у розробку і проведення антикорупційної програми у сфері футболу буде вкладено 20 млн. доларів, передає ІТАР-ТАСС.

Генеральний секретар Інтерполу Рональд НОУБЛ зустрінеться з президентом ФІФА Йозефом БЛАТТЕРОМ у Цюриху, де буде офіційно оголошено про партнерство між цими організаціями.

Угода направлена на запобігання і викорінення договірних зустрічей у футболі. Фінансовий вклад ФІФА дасть змогу Інтерполу розробити спеціальні програми для гравців, тренерів, керівників команд з метою ознайомити їх з методами, використовуваними шахраями, щоб згодом попереджати проведення договірних ігор. При цьому пріоритетним напрямком є навчання і освіта молодих футболістів, оскільки, як показали останні розслідування, саме юні спортсмени, особливо талановиті, є головною метою шахраїв, які розраховують у майбутньому використовувати їх для організації договірних матчів.

Інтерпол надаватиме ФІФА зведення про операції, чим надасть футбольній федерації величезну допомогу. Часто проведенню антикорупційних розслідувань ФІФА або будь-якою іншою спортивною федерацією важко у зв`язку з тим, що в спортивних організацій немає повноважень розглядати питання, які не стосуються безпосередньо регламенту змагань. Крім того, корупція у сфері спорту рідко є пріоритетом в діяльності правоохоронних органів.