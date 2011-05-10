На «Джиро д'Італія» загинув велогонщик

Третій етап італійської багатоденної велогонки «Джиро д`Італія» завершився трагедією: помер бельгійський гонщик Воутер Вейландт, який потрапив в аварію .

Як повідомляє Isport.ua, 26-річний спортсмен з команди Leopard Trek упав на небезпечному спуску з вершини Бокко-Пас трохи більше ніж за 30 кілометрів до фінішу.

За даними Eurosport, сама аварія опинилася поза телетрансляцією, оскільки велосипедист упав на гірському серпантині, де машини технічної допомоги могли проїхати лише по одній. Коли оператори показали спортсмена, він уже лежав без свідомости, з його носа текла кров.

Понад п`ятнадцять хвилин інтенсивного масажу серця, а також уколи адреналіну не дали результату - гонщик не приходив до свідомости. Зрештою до В. Вейландта повернувся пульс, і його гелікоптером відвезли до шпиталю. Однак врятувати життя спортсмена лікарям не вдалося.

Найбільшим успіхом В.Вейландта була перемога на етапі «Джиро д`Італія» минулого року.

Спочатку його участь у «Джиро д`Італія» цього року не планувалася, він був включений до складу команди керівництвом через травму спринтера Даніеле БЕННАТІ.

Поки що невідомо, чи зніметься Leopard Trek із «Джиро д`Італія», і чи буде проведений четвертий, етап гонки.