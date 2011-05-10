Збірна Блохіна не зіграє з Іраном

Національна збірна України в рамках підготовки до Євро-2012 не зіграє 2 вересня 2011 року з іранцями. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вилучила з календаря поєдинків збірної Олега Блохіна матч проти цієї команди.

Нагадаємо, раніше планувалося, що зустріч пройде на стадіоні "Динамо" ім. В.В.Лобановського в Києві. Наразі Федерація футболу України підшукує іншого спаринг-партнера для національної команди. Найбільш вірогідний варіант - Уругвай.

Крім того, керівництво ФФУ намагається домовитися з чинними чемпіонами світу та Європи. Однак останні висувають досить жорсткі фінансові умови.

2012ua.net