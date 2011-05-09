Кличко і Хей пообіцяли нокаутувати один одного

Боксери-важковаговики Володимир КЛИЧКО і Девід ХЕЙ пообіцяли нокаутувати один одного у їхньому поєдинку 2 липня.

Як передає Gazeta.ru, про це вони заявили на першій спільній прес-конференції, присвяченій їхньому об`єднувальному поєдинкові, що відбулася вчора у Гамбурзі.

Британець Д. ХЕЙ, чемпіон світу за версією WBA, дорікнув В.КЛИЧКУ, що українець підбирає суперників під свій стиль. «КЛИЧКО намагається підбирати суперників під свій стиль. Навіть як важковаговик я нокаутую КЛИЧКА! Боги боксу вирішили, що 2 липня я стану новим чемпіоном!», - заявив британець.

«Я бачив його (В.КЛИЧКА - УНІАН) стиль і те, що він робить у ринзі. Я думаю, що він шахрай, і ті люди, з якими він бився, дозволили йому виглядати на рингу вражаюче. Але цього разу йому буде протистояти справжній спортсмен на піку форми, після серії блискучих перемог!», - додав Д.ХЕЙ.

У свою чергу, чемпіон IBF і WBO у надважкій вазі В.КЛИЧКО, у властивому йому стриманому стилі, зазначив, що поважає досягнення суперника, та 2 липня у ринзі пообіцяв надати британцеві «урок чемного ставлення».

«Я поважаю його (Д. ХЕЯ). Він - чудовий боєць із вражаючою статистикою. Але моя підготовка буде відповідною: Д.ХЕЙ стане моїм 50-м нокаутом. Коли наш бій розпочнеться, я дам йому урок чемного ставлення», - сказав український боксер.