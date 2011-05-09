Результати 28-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами завершився 28-й тур Чемпіонату України з футболу

Севастополь - Оболонь 3:1 (Бесарт 10, 30, Ківа 49 - Панас 18)

Іллічівець - Таврія 5:1 (Кривошеєнко 10, Ярошенко 27, Тищенко 47, Антонов 57, 90+1 - Ідахор 52)

Волинь - Металіст 1:4 (Принтеда 43 - Крістальдо 10, 21, 87, Тайсон 81)

Обидві команди, яким загрожує виліт з вищої ліги, сьогодні виграли. У Севастополя на очко більше (27) і попереду дві гри: з Металлургом З і Таврією. Іллічівця з поточними 26 очками чекають зустрічі з Металістом і Динамо. Завдяки п`ятьом програшам поспіль до зони вильоту потрапила і Зоря (27) - їй "путівку в життя" оформлятимуть Кривбас і Металург З.

Нагадаємо, що раніше зіграли Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49)

Шахтар - Металург 2:0 (Адріано 45, Срна 86)

Зоря - Дніпро 0:1 (Шахов 1)

Карпати - Динамо 1:2 (Кополовець 75 - Гусєв 32, Вукоєвич 53)

Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)

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Ігри 29-го туру пройдуть

14 травня Ворскла (37) - Шахтар Д (70)

15 травня

Динамо (62) - Волинь (34)

Таврія (33) - Оболонь (34)

Металург З (18) - Севастополь (27)

Металург Д (32) - Карпати (47)

Металіст (54) - Іллічівець (26)

Дніпро (53) - Арсенал (34)

Кривбас (29) - Зоря (27)