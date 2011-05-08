Ахметов: 60 років хтось кував славу "Шахтаря" до того, як я прийшов

ФК "Шахтар" до своєму 75-річчя урочисто відкрив у Донецьку "Алею слави", заклавши перші чотири зірки, присвячені легендарним гравцям і тренерам клубу.

Першими на "Алеї слави" увічнили імена ветеранів клубу: центрального нападаючого Віталія Старухіна, воротаря Юрія Дегтерьова, центрального півзахисника Михайла Соколовського, а також нинішнього головного тренера Мірчи Луческу.

Бронзові зірки встановлені на алеї, яка веде до південного входу на стадіон "Донбас арена".

Всього планується закласти 32 зірки.

У відкритті алеї взяли участь президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов, тренерський штаб команди, віце-прем`єр України - міністр інфраструктури, голова Донецької обласної організації Партії регіонів Борис Колесников, Донецький міський голова Олександр Лук`янченко.

"Я вдячний гравцям за те, що вони зробили для "Шахтаря", за те, що вони себе повністю віддали клубу. "Шахтареві" - 75 років, я працюю 15, 60 років хтось кував славу донецького "Шахтаря" до того, як я прийшов на роботу, я хочу їм всім низько вклонитися і сказати величезне спасибі за їх працю, за те, що вони зробили для "Шахтаря", для Донбасу", - наводить слова Ахметова РІА "Новости".