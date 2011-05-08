Українські міліціонери перемогли у Празькому марафоні

Представники української міліції перемогли у «Празькому марафоні» в командному та особистому заліках, що проходив цими днями в столиці Чехії за участю поліцейських команд з багатьох країн світу.

Як повідомив УНІАН телефоном з Праги начальник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК, у командному заліку чоловіча команда української міліції у складі чотирьох осіб та жіноча команда у складі трьох осіб завоювали перші місця.

Крім того, за словами В.ПОЛІЩУКА, в особистих заліках перемогу серед інших правоохоронців світу здобув сержант Голосіївського районного управління міліції Києва Олександр МАТВІЙЧУК, який пробіг марафонську дистанцію 42 км. 195 метрів, показавши найкращий результат 2 години 17 хвилин 51 секунду.