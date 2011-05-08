Янукович вітає "Шахтар" і вболівальників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав команду та вболівальників футбольного клубу «Шахтар» з достроковою перемогою в Чемпіонаті України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Вся команда клубу: і футболісти, і тренери, і медичний персонал, виявили лідерський характер», - сказав Президент.

«Дострокова перемога в чемпіонаті свідчить про високий клас гравців «Шахтаря» та їх волю до перемоги», - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в рамках 28-го туру Чемпіонату України з футболу “Шахтар” переміг земляків з “Металурга” з рахунком 2:0 і за два тури до закінчення першості став недосяжним для суперників.