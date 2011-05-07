Шахтар - чемпіон
22:06, 07 травня 2011Спорт
2480
Результати матчів 28-го туру
Закінчилися сьогоднішні матчі 28-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар - Металург 2:0 (Адріано 45, Срна 86)
Зоря - Дніпро 0:1 (Шахов 1)
Карпати - Динамо 1:2 (Кополовець 75 - Гусєв 32, Вукоєвич 53)
Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)
Набравши 70 очок, донецький Шахтар за два тури до завершення Чемпіонату став недосяжний для інших команд.
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49)
...а завтра тур завершать
Севастополь (24) - Оболонь (34)
Іллічівець (23) - Таврія (33)
Волинь (34) - Металіст (51)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter