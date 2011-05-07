Шахтар - чемпіон

22:06, 07 травня 2011
Спорт
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Результати матчів 28-го туру 

Закінчилися сьогоднішні матчі 28-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Металург 2:0 (Адріано 45, Срна 86)

Зоря - Дніпро 0:1 (Шахов 1)

Карпати - Динамо 1:2 (Кополовець 75 - Гусєв 32, Вукоєвич 53)

Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47)

Набравши 70 очок, донецький Шахтар за два тури до завершення Чемпіонату став недосяжний для інших команд.

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49)

...а завтра тур завершать

Севастополь (24) - Оболонь (34)

Іллічівець (23) - Таврія (33) 

Волинь (34) - Металіст (51)

 

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