Шахтар - чемпіон

Результати матчів 28-го туру

Закінчилися сьогоднішні матчі 28-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Металург 2:0 (Адріано 45, Срна 86) Зоря - Дніпро 0:1 (Шахов 1) Карпати - Динамо 1:2 (Кополовець 75 - Гусєв 32, Вукоєвич 53) Арсенал - Ворскла 0:1 (Безус 47) Набравши 70 очок, донецький Шахтар за два тури до завершення Чемпіонату став недосяжний для інших команд. Нагадаємо, що вчора зіграли: Металург З - Кривбас 1:2 (Скепський 90+2 - Єслінек 43, 49) ...а завтра тур завершать Севастополь (24) - Оболонь (34) Іллічівець (23) - Таврія (33) Волинь (34) - Металіст (51)

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