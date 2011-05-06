Бізнесмен з Чечні купив швейцарський футбольний клуб

Російський бізнесмен, віце-президент футбольного клубу "Терек" з Грозного Булат Чагаєв придбав швейцарський клуб "Ксамакс". Про купівлю команди Чагаєв розповів в інтерв`ю швейцарському телеканалові TSR, при цьому суму угоди він не назвав.

"Я його захотів купити - і купив. А скільки коштує, запитайте у того, хто продавав", - цитує Чагаєва Лента.ру.

Підприємець також повідомив, що може купити стадіон, на якому виступає "Ксамакс", якщо команда показуватиме добрий футбол.

"Ксамакс" з міста Невшателя ставав чемпіоном Швейцарії в 1987 і 1988 роках. Нинішнього сезону клуб бореться за збереження місця у вищому дивізіоні, займаючи восьме місце - третє з кінця.